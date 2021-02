Dragon Ball Z: Venom incontra i villain in una serie di illustrazioni mozzafiato

Nella stesura del suo massimo capolavoro, Dragon Ball, Akira Toriyama è riuscito a delineare diverse sfaccettature ai suoi villain che bene o male differiscono dunque ciascuno per differenti caratteristiche. Ecco cosa succede però quando Freezer, Cell e Majin Buu incontrano l'iconico simbionte alieno.

Le avventure di Goku e Vegeta sono da anni al centro di innumerevoli manifestazioni di creatività da parte dei fan che continuando a supportare le loro fatiche anche in tutti sequel ideati da Akira Toriyama e dal suo erede, Toyotaro. A tal proposito, avete dato un'occhiata a questa illustrazione del protagonista con lo stile dello Studio Trigger?

Ad ogni modo, un talentuoso artista, un certo Wizyakuza, ha provato a immaginare come apparirebbero i villain dell'opera qualora i simbionti alieni si appropriassero dei corpi di Majin Vegeta, Freezer, Cell, Majin Bu e Broly. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è stato notevolmente apprezzato dai fan che hanno trovato in questa serie di rappresentazioni artistiche un'idea a dir poco geniale per i villain di Dragon Ball.

Prima di salutarvi, cogliamo l'occasione per rimandarvi all'illustrazione di un artista che ha immaginato l'epopea di Dragon Ball con lo stile dei Pulp Magazine dei primi anni del '900. E voi, invece, cosa ne pensate di questa fan-art a cura di Wizyakuza, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.