Dragon Ball Z: Videl è da capogiro nella piccante figure di DEM Studio, e con una sorpresa

La componente femminile è purtroppo spesso stata bistrattata da Akira Toriyama e Toyotaro, soprattutto in Dragon Ball Z, ma in parte compensata dal Torneo del Potere grazie alle figure di Kale e Caulifla. Ad ogni modo, DEM Studio ha rivoluto portare in auge una vecchia conoscenza, Videl, ma a modo loro.

Videl è stata spesso al centro di splendidi cosplay, come quello a cura della talentuosa Fabibi. Tuttavia, la giovane eroina ha avuto poco spazio all'interno della narrazione, salvo qualche parentesi legata per ovvi motivi alla figura di Gohan. Ed è proprio per questo motivo che DEM Studio e Minishow hanno tentato di riscattare il suo personaggio, seppur in un modo piuttosto particolare.

Entrambe le compagnie, infatti, si sono unite per realizzare un modellino in scala di Videl, dalle dimensioni di 28 x 13 x 13 in centimetri, ritratta con il suo iconico abbigliamento da allenamento. I ragazzi di Dem sono però andati un pochino oltre in quanto è possibile acquistare la figure anche in un'ultra variante, un pochino più spinta, la stessa che potete ammirare nella galleria di immagini in calce alla notizia. Nella seconda versione, infatti, l'eroina indossa soltanto una magliettina trasparente che copre appena l'ombelico, lasciando scoperto la zona dalla vita in giù. La statuetta è già preordinabile sul sito ufficiale al costo di 50 euro, rintracciabile tramite il link alla fonte, fino ad esaurimento scorte. Sempre sul sito ufficiale, inoltre, sono disponibili le foto del modellino senza censura.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.