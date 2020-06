Dragon Ball Z: Videl al centro di sondaggio, meglio con i capelli corti o con i codini?

Dopo la sconfitta di Cell, il mondo di Dragon Ball entrò in un'era di pace e tranquillità e ciò permise a Gohan di concentrarsi finalmente sugli studi. Al liceo decise di iscriversi a un istituto di Satan City dove incontrò la bella Videl, figlia di mister Satan, che non ci mise molto a svelare il segreto del mezzo saiyan.

Videl si presentò come una ragazza con i capelli lunghi e raccolti in due codini che le scendevano lateralmente al viso. Per tutta la primissima fase di questa saga di Dragon Ball Z si presentò in questo modo, accompagnata da una maglietta bianca e rosa e pantaloncini neri e corti. Dopo i primi allenamenti con Gohan però, sotto suggerimento del ragazzo, Videl cambiò acconciatura e alla sessione successiva si presentò con dei capelli molto corti.

I fan di Dragon Ball Z su Twitter e Instagram hanno fatto quindi partire una discussione su quale versione di Videl sia la migliore. A darne inizio è stato Ken Xyro che, sulla sua pagina Instagram, ha mostrato come i fan piaccia di più la Videl con i codini: l'esito del sondaggio è stato di uno schiacciante 68% contro il 32%. Ovviamente non sono state prese minimamente in considerazione le versioni di Videl di Dragon Ball Super ma solo quelle della saga di Majin Bu di Dragon Ball Z. Inoltre non in molti sanno che la ragazza doveva avere tutt'altre acconciature secondo i primi schizzi di Akira Toriyama.

E voi invece quale delle due Videl apprezzate di più? Proprio di recente, Yoselin ha dedicato un cosplay a Videl molto sexy.