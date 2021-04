Dragon Ball Z: una Videl con i fiocchi nel cosplay di OMG

I pochi personaggi femminili introdotti in Dragon Ball sono tutti riusciti a conquistare i fan. Bulma, C18, ma anche la giovane Videl apparsa durante la saga di Majin Bu in Dragon Ball Z hanno tutte il loro stuolo di fan. E ciò ha portato alla nascita sia di merchandising, come testimoniato da questa statuetta di Videl, che di cosplay.

La futura moglie di Gohan è stata proprio in questi giorni al centro di un travestimento creato da OMG Cosplay. La modella ben nota nel settore e con quasi un milione di follower su Instagram ha deciso di dedicarsi al personaggio di Dragon Ball Z con alcune foto diventate velocemente virali.

Questo cosplay di Videl disponibile in basso riprende la prima versione apparsa del personaggio in Dragon Ball Z. Quando si iscrisse al liceo a Satan City, Gohan incontrò questa ragazza con i capelli neri e lunghi raccolti in due trecce laterali, che indossava sempre una maglietta bianca larga e lunga con la spilla arancione della scuola e dei leggins corti che le permettevano di combattere e muoversi molto agilmente. Il vestito è poi completato dai calzini viola e scarpe da ginnastica verdi.

Il suo outfit cambierà poco nel corso del resto della saga di Dragon Ball Z. Anche Fabibi ha presentato il suo cosplay di Videl nei mesi scorsi.