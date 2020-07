Dragon Ball Z: Videl è pronta a combattere nel cosplay di Sami Ryanne

Mr. Satan fu introdotto alla fine della saga di Cell di Dragon Ball Z ma chi sperava di essersi liberato del goffo e presuntuoso umano ha dovuto purtroppo ritrovarlo nella saga successiva, quella di Majin Bu. Qui addirittura si incontra la figlia Videl, una liceale carina nella stessa classe di Gohan, lottatrice esperta e aiutante della giustizia.

Per fortuna Videl non si presenta come il padre: la sua forza la fa lanciare sempre al centro dell'azione per aiutare la polizia, mentre il padre resta a guardare se non ha guadagni tangibili. La ragazza si presenta con una maglietta bianca semplice, con il solo logo della Satan High sul lato sinistro del petto, mentre indossa un paio di pantaloncini elastici e neri. Inoltre nella prima versione vediamo una Videl con i codini, purtroppo poi perse con l'andare di Dragon Ball Z.

A Videl sono stati dedicati cosplay dalle ragazze che seguono il mondo di Dragon Ball Z. Oggi vi portiamo quello di Sami Ryanne che in tre foto realizza questa primissima versione di Videl. Oltre il primo piano della foto iniziale, la vediamo in azione e in posa nelle altre due foto. La cosplayer Sami Ryanne sembra essersi ben calata nei panni di Videl sia per carattere che per dettagli del cosplay.