Dragon Ball Z: Videl diventa provocante e sexy col nuovo cosplay di Fabibi

Una delle poche guerriere introdotte in Dragon Ball e Dragon Ball Z è stata Videl. Bulma infatti non ha mai avuto una spiccata passione per il combattimento, mentre Chichi è diventata marginale dopo poco. Solo con C-18 abbiamo rivisto la presenza femminile nel mondo delle battaglie, intensificata poi appunto con la figlia di Mr. Satan.

Videl attirerà subito l'attenzione di Gohan e i due poi intrecceranno una relazione romantica. All'inizio la ragazza si presentò, nella saga di Majin Bu, con due codini che le incorniciavano il viso. La ragazza, dopo qualche episodio di Dragon Ball Z, cambiò look presentandosi con i capelli corti, scelta che ha poi scatenato diverse discussioni tra i fan di Dragon Ball Z.

Secondo alcuni, la versione di Videl con i capelli lunghi è più carina della seconda, ed è quella scelta dalla cosplayer Fabibi. Dopo averci presentato la sua Bulma maggiorata, Fabibi torna quindi nel mondo di Dragon Ball Z con un cosplay di Videl sexy e molto provocante. Prendendo come scena di base alcune illustrazioni fatte dai fan, la ragazza veste la maglietta bianca di Videl con il logo della Satan High e i classici pantaloncini attillati. Inutile dire che non mancano neanche i capelli neri raccolti nei due codini ai lati del viso. Un cosplay di Videl senza dubbio niente male.