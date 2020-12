Dragon Ball Z: Videl diventa sexy nel cosplay di Fabibi

Il fenomeno dei cosplay ha portato alla realizzazione di tanti personaggi, a volte in modo amatoriale altre in modo professionale e d'alto livello. C'è poi chi interpreta a proprio piacimento il personaggio in questione dandogli un piglio diverso, basandosi su fan art o fondendoli con altri universi. Spesso accade ai personaggi di Dragon Ball Z.

Nel panorama dei cosplayer che si dedicano molto a Dragon Ball Z c'è indubbiamente Fabibi World, cosplayer cilena particolarmente conosciuta per la sua bellezza e per il fisico ricco di curve al posto giusto. Recentemente, la ragazza ha portato su Instagram un cosplay di Bulma adulta, uno dei suoi personaggi più classici, ma si è anche presentata con un cosplay della bionda Lunch.

In queste ore però un'altra sua foto a tema Dragon Ball Z ha fatto faville tra i fan. Stiamo parlando del nuovo cosplay di Videl da Dragon Ball Z. Ripresa nella sua primissima versione, ovvero quella con i codini, Videl è replicata sia in modo fedele che in modo più sexy da Fabibi. Infatti nelle prime foto vediamo la futura moglie di Gohan con la tipica maglia bianca e pantaloncini neri senza troppo accento sulla sensualità, mentre l'ultima foto trasforma completamente il personaggio realizzando una Videl provocante. Quale delle due versioni di Videl preferite?