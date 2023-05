Dragon Ball Z: VILLAIN STUDIO e SERETEI insieme per questo busto di Freezer da 1250 euro

Il mercato dei modellini in scala è un settore particolarmente florido quando si parla di cultura pop, soprattutto nei confronti di quei studi specializzati in statuette dall'altissima qualità artigianale. A tal proposito, recentemente una collaborazione ha dato vista ad un costosissimo busto a tema Dragon Ball Z.

A distanza di 30 anni dal debutto del Super Saiyan 2, Villain Studio ha deciso di avviare una collaborazione con Seretei per la realizzazione di un busto dedicato al villain più iconico della serie, Freezer. Si tratta di una figure piuttosto complessa, basti pensare alle dimensioni di ben 96cm di altezza, a tiratura limitata, motivo per cui è necessario preordinare una copia attraverso un acconto di 400 euro per prenotarne un'unità.

Purtroppo la qualità e le dimensioni contribuiscono a lievitare il prezzo sino a 1250 euro complessivi e a dover aspettare la consegna sino all'ultimo quadrimestre del 2024. Ad ogni modo, l'imperatore del male viene ritratto in una sua iconica posa mentre si prepara a caricare una sfera d'energia dall'indice della mano sinistra.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino in scala, vi piace la resa qualitativa nonostante l'altissimo prezzo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.