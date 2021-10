Dragon Ball Z: virale l'incredibile tatuaggio a colori di un fan

L'epopea di Dragon Ball ha accompagnato l'infanzia di milioni di appassionati in tutto il mondo e, ancora oggi, intere generazioni crescono al fianco delle avventure di Goku e dei suoi amici. Capita così che di tanto in tanto qualcuno omaggia l'iconica serie con bellissimi tatuaggi a tema.

Il capolavoro di Akira Toriyma è ricco di manifestazioni di creatività, tra geniali cosplay e illustrazioni originali come questa fan-art che reinterpreta nella realtà il volto di alcuni personaggi di Dragon Ball tra cui Bulma, Vegeta e tanti altri ancora. Eppure, le rappresentazioni grafiche su carta non sono le uniche che si trovano tra i numerosi appassionati della mitologia dell'opera.

Alcuni fan, infatti, preferiscono dedicare una parte del proprio corpo al franchise grazie a dei tatuaggi, l'ultimo dei quali realizzato recentemente da andrew douglas tatto. Si tratta di un lavoro a colori piuttosto grande e complesso e che vede come protagonista il drago Shenron davanti alla classica sfera dalle 4 stelle, la stessa che contraddistingue da sempre l'immaginario di Dragon Ball. A tal proposito, potete dare un'occhiata al tatuaggio in questione grazie alla clip della durata di poco meno di un minuto allegata in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo tattoo, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.