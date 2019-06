Dragon Ball Z, virale uno dei migliori cosplay di Goku Super Saiyan!

La grande popolarità dell'opera del sensei Akira Toriyama è certificata dalla sua completa riuscita nel subentrare nella vita dei fan di Dragon Ball Z. Evento indiscusso di questo fenomeno in totale espansione, grazie a un franchise che si sta modernizzando, è sopratutto la grande abilità degli appassionati nel promuovere l'opera.

Solo qualche giorno fa è uscito il famoso risultato del sondaggio iniziato nel Goku Day, in cui si chiedeva ai fan quale fosse la versione migliore delle trasformazioni del nostro eroe. Inutili dirvi che la maggioranza decretò un solo vincitore indiscusso, il power-up più bello e inaspettato che conosciamo, quello del Super Saiyan. Infatti, il primo livello della trasformazione mitologica, e nata come una leggenda, arriva proprio con il nostro Goku, durante lo spaventoso scontro con Freezer. Il malvagio Imperatore dell'Universo non si fece alcuno scrupolo nell'annientare davanti agli occhi del povero Saiyan il suo migliore amico, in una morte estremamente crudele e ingiusta.

Tuttavia, fu proprio quel gesto a innescare la rabbia che diede il via alla trasformazione, tingendo i capelli e le sopracciglia di biondo e colorando l'iride del colore dell'oro. Ed è proprio in questo contesto che un appassionato di Dragon Ball Z ha deciso di dedicare il suo cosplay al nostro eroe, nel momento in cui travolto da un potentissimo nemico si ritrova con i vestiti a brandelli, ma con l'arroganza e l'orgoglio che solo un Super Saiyan poteva dimostrare di avere. L'incredibile rappresentazione, che potete ammirare in fondo alla news, è stata considerata da colui che l'ha condivisa come il miglior cosplay di Goku SSJ che abbia mai visto e, dal canto nostro, non possiamo che essere d'accordo visto una resa, soprattutto dei capelli, che rende giustizia al power-up più bello che ci sia, a riprova delle grandi illustrazioni che i fan sono soliti dedicare a questa versione di Kakaroth.

E voi, invece, cosa ne pensate del cosplay, vi piace? Fatecelo sapere nei commenti!