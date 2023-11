Dragon Ball Z, volete i vinili della serie? Arriva la Best Collection negli USA

I fan del franchise di Dragon Ball hanno due motivi per festeggiare quest'anno. Innanzitutto, è stata annunciata una nuova serie anime, intitolata Dragon Ball Daima, che debutterà nel 2024. In secondo luogo, sono stati aperti i preordini per i vinili della Best Collection di Dragon Ball Z.

Per i fan nostalgici, è disponibile una nuova raccolta di vinili con i brani più iconici di Dragon Ball Z. Dragon Ball Z: Best Collection include quindici brani tra i più famosi dell'adattamento anime, tra cui "Cha-La Head-Cha-La", "We Gotta Power" e "MIND POWER –Ki –". La raccolta sarà disponibile il 15 dicembre 2023 al prezzo di circa 100 dollari.

Dragon Ball Daima sarà una serie originale che non attingerà a nessun materiale preesistente. La trama è ancora avvolta nel mistero, ma si sa che la serie seguirà le avventure di Goku e dei suoi amici che sono stati fatti tornare bambini da un misterioso incantesimo. L'ambientazione della serie è intrigante poiché si colloca in un periodo inedito per il franchise: Daima si svolgerà prima dell'inizio di Dragon Ball Super ma dopo la sconfitta di Kid Bu.

In molti sul web hanno storto il naso a causa delle evidenti somiglianze tra Dragon Ball Daima e Dragon Ball GT. Tuttavia, questo nuovo prodotto potrebbe riuscire a prendere tutti quegli elementi che nel GT avevano del potenziale, e svilupparli in una maniera interessante.

Il futuro di Dragon Ball è ricco di novità. Il nuovo progetto anime, Dragon Ball Daima, promette di esplorare nuovi territori per il franchise, mentre la raccolta di vinili Dragon Ball Z: Best Collection è un'occasione imperdibile per rivivere le emozioni della serie che ha fatto appassionare milioni di spettatori di tutto il mondo.