Dragon Ball Z, la wrestler Rhea Ripley: 'Farò altri cosplay. Il prossimo? Magari C-18'

Nel corso della giornata odierna, i giornalisti di Comicbook sono riusciti a scambiare quattro chiacchiere con Rhea Ripley, famosa wrestler ventitreenne militante in WWE e grande appassionata di Dragon Ball. Durante l'intervista, la ragazza ha parlato dei suoi cosplay e della sua volontà di apparire in un live-action della serie.

"Sì, un po' di tempo fa mi vestii da Vegeta", ha dichiarato Rhea Ripley, "e fu un'esperienza fantastica". "Amo Vegeta da quando sono piccola, e probabilmente più avanti salirò sul ring con un altro cosplay dedicato alla serie. Penso che omaggerò C-18 visto che il pubblico dice che le assomiglio abbastanza, anche se riuscire a riproporre il suo outfit non è assolutamente semplice. Inizierò a lavorarci presto, ma comunque vada vi prometto che ci saranno altri riferimenti a Dragon Ball nel mio vestiario!".

Successivamente, il giornalista le ha domandato: "Se potessi interpretare un ruolo in un film Marvel, DC o in un live-action, cosa sceglieresti?", al che, la wrestler ha risposto: "Se fosse un film di Dragon Ball, sicuramente C-18. Come ho detto prima, molti dicono che le somiglio abbastanza, non so se sia per i capelli o per qualcos'altro. Ora che ci penso mi vestii da C-18 tanti anni fa in Australia, durante Halloween. Se potessi interpretarla ne sarei felicissima".

Vedere cosplay del proprio personaggio preferito è sempre piacevole, ma vederlo persino interpretato da una star internazionale fa sicuramente un altro effetto.

E voi cosa ne pensate? Vedreste bene la ragazza in un live-action di Dragon Ball? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui anche voi foste fan dell'androide poi, non potete davvero perdere l'occasione per dare un'occhiata al meraviglioso cosplay di Andrasta.