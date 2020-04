Dragon Ball Z: il wrestler Sammy Guevara cita l'anime in un divertente video parodia

Sammy Guevara, wrestler classe 1993 attualmente sotto contratto con la All Elite Wrestling (AEW), ha recentemente espresso il suo amore per Dragon Ball con un esilarante video parodia, insieme al collega ed amico Marko Stunt. In calce all'articolo potete dare un'occhiata al corto in questione, in cui i due fingono di battersi in puro stile anime.

Samuel Guevara, nome completo del combattente dell'AEW, è famoso soprattutto per il suo temperamento e per la sua abitudine a provocare gli avversari. Come molti altri colleghi, come la talentuosa wrestler Shanna e la bellissima Rhea Ripley, anche il ragazzo condivide una grande passione per l'anime di Akira Toriyama.

L'industria degli anime è cresciuta particolarmente negli ultimi anni e molte figure di spicco continuano ancora oggi a omaggiare i vari My Hero Academia e Demon Slayer sui propri profili social. Le grandi serie famose negli anni 90 e nei primi anni 2000 però, come Dragon Ball, Naruto o ONE PIECE, continuano ad essere le più apprezzate e citate dai vip di tutto il mondo.

L'industria degli anime è cresciuta particolarmente negli ultimi anni e molte figure di spicco continuano ancora oggi a omaggiare i vari My Hero Academia e Demon Slayer sui propri profili social. Le grandi serie famose negli anni 90 e nei primi anni 2000 però, come Dragon Ball, Naruto o ONE PIECE, continuano ad essere le più apprezzate e citate dai vip di tutto il mondo.