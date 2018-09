Dragon Ball Z x Adidas: svelata ufficialmente la nuova scarpa ispirata a Gohan!

Ormai è nota a tutti la collaborazione tra Adidas e il franchise di Dragon Ball Z il cui scopo è dar vita a dei modelli di scarpe a tema. Sono già molte le immagini ufficiali mostrate relative alla collezione, ma in queste ore è spuntato sul web un nuovo scatto dedicato al giovane Gohan.

Sulla pagina Twitter @sneaker_wars è apparsa un'immagine delle nuove sneakers ispirate all'universo di Dragon Ball Z, opera di animazione tratta dal manga di Toriyama. Dopo Goku, Cell, Majin Buu, Freezer, ora è il turno del giovane saiyan Son Gohan.

L'uscita è prevista per la fine ottobre prossimo quindi non ci resta che aspettare e preparare i portafogli. Dal design affusolato e dal colore intenso, la scarpa Adidas Deerupt si ispira al lato cool di Gohan, in particolare quello rivelato durante la battaglia finale contro Cell. Il modello presenta una suola di gomma morbida e rete in tela viola, che sembra voler catturare la sneakers. Una scarpa d'effetto e comoda!

Al momento non ci sono informazioni sul prezzo del prodotto o quante coppie di ciascun personaggio rilasceranno, ma secondo alcune voci suggeriscono potrebbero essere limitate. Come possiamo vedere dall'immagine, ogni scarpa avrà un'apposita e personale scatola con raffigurato il personaggio a cui si ispira.

Le scarpe saranno in vendita sul sito ufficiale a partire dalla fine del 29 settembre alle ore 9:00. Le prime che verranno rilasciate saranno quelle di Goku ZX500 e Freezer Yung-1 . Il prezzo si aggirerà intorno ai $ 170 USD (145 euro circa) e $ 150 USD (140 euro circa).

La collezione verrà rilasciata a ondate, ogni mese, fino a che non saranno esaurite. Il tempo per aggiudicarsi questi pezzi da collezione è limitato, chi di voi farà questa pazzia? Che ve ne pare di questo nuovo modello?