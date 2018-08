Dragon Ball Z x Adidas: ed ecco svelata ufficialmente anche la scarpa di Majin Bu!

Dopo i leak arrivati nel corso dei mesi scorsi sono stati ufficializzati i nuovi modelli appartenenti alla collezione Dragon Ball Z x Adidas: questa volta possiamo ammirare le immagini dedicate alla scarpa ispirata a Majin Bu!

Come riportano i canali social di Japan Crate, in basso potete ammirare le sneaker ispirate a Majin Bu e appartenenti alla linea in collaborazione tra la celebre compagnia che produce scarpe sportive e il franchise immortale e acclamato di Akira Toriyama.

Com'era facile aspettarsi, dal momento che i modelli di Son Goku e Freezer riprendono i colori e i dettagli dei personaggi cui si ispirano, le sneaker di Majin Bu sono cromate interamente in rosa, con la scritta di Dragon Ball Z presente sulla suola interna e il simbolo "Majin" posto sul retro. Sempre nella parte interna della scarpa, inoltre, è possibile leggere la scritta "Mr. Satan".

Si tratta, come già detto, del terzo modello diffuso ufficialmente per la linea Dragon Ball Z x Adidas: nei mesi scorsi sono stati numerosi i leak delle sneaker ispirate all'opera di animazione tratta dal manga di Toriyama, ma soltanto di recente sono state mostrate le versioni definitive destinate al mercato.

Vi piacciono queste scarpe? O preferite quelle di Goku e Freezer?