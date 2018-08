Dragon Ball Z x Adidas: un nuovo sguardo alla scarpa ispirata a Cell

La collaborazione tra Adidas e il franchise di Dragon Ball Z, per dar vita a dei modelli di scarpe a tema, è ormai nota a tutti: vi abbiamo già mostrato numerose immagini ufficiali, ma in queste ore è spuntato in Rete un nuovo scatto dedicato al modello di Cell.

La foto ce la riporta comicbook e ci dà l'opportunità di ammirare ancora più nel dettaglio l'aspetto del modello Adidas che ricrea (con colori e dettagli) il tema dell'androide Cell, antagonista della seconda macro-saga di Dragon Ball Z.

La calzatura presenta una colorazione verde sul lato destro, che ovviamente rimanda alla pelle maculata del villain, mentre la parte sinistra sfoggia una colorazione violacea: si tratta, probabilmente, di un rimando ai dettagli presenti sul volto e sul corpo di Cell, nei quali non è difficile scorgere linee e righe di colore viola o rosato.

In realtà, dopo aver osservato l'aspetto della scarpa, tendiamo a pensare che i modelli di Goku, Freezer e Majin Bu siano in effetti molto più fedeli alle loro controparti originali. Che ne pensate della calzatura ispirata a Cell per la collezione Dragon Ball Z x Adidas? Qual è la vostra preferita?