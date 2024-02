Dragon Ball Z, Yamcha è veramente il Guerriero Z più debole della serie?

Nel pantheon di Dragon Ball Z diversi personaggi sono conosciuti per le loro abilità o le loro caratteristiche particolari. Eppure, è Yamcha a occupare un posto alquanto singolare, non per la sua forza, spesso oggetto di meme e battute, ma per la sua perseveranza e il suo ruolo di spalla comica.

È innegabile che Yamcha non sia mai stato il combattente più potente del franchise. Le sue sconfitte, a volte contro avversari inaspettati, hanno alimentato la sua reputazione di "meme vivente" di Dragon Ball Z. Tuttavia, affermare che sia il più debole è un'esagerazione.

Se si prende in considerazione il personaggio prima del ritiro dalle arti marziali dopo l'arco di Cell, Yamcha non è mai stato il combattente più debole apparso nelle pagine del manga. Nonostante venga ucciso dal Saibaman con un inganno, in termini di potenza Yamcha era più forte della creatura che, secondo Vegeta e Nappa, era al livello di Radish. Quindi è possibile dedurre che il Guerriero Z all'epoca fosse più forte del fratello di Goku. Inoltre, ha superato in potenza Chaos e Yajirobe in diverse occasioni.

Nella serie Dragon Ball Super, durante l'arco di Moro, Yamcha ha finalmente avuto l'occasione di riscattarsi. Ha combattuto al fianco dei Guerrieri Z, sconfiggendo un gruppo di criminali e dimostrando una tenacia inaspettata.

La vera sfida di Yamcha è stata la scala di potere sempre più spropositata di Dragon Ball. Introdotto come un abile combattente, è stato gradualmente surclassato dai Saiyan e da altri personaggi. Un problema, il "power creep", che affligge molte serie shonen, e di cui Yamcha è un esempio emblematico.