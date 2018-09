Dragon Ball Z: Yuya Takahashi illustra un Vegeta Super Saiyan mozzafiato!

Yuya Takahashi è ormai noto ai più per il lavoro eccelso svolto su alcuni episodi di Dragon Ball Super, ma l'artista si sta facendo conoscere in Rete anche per il suo incredibile talento nel rappresentare gli eroi del franchise di Akira Toriyama in degli sketch tanto semplici quanto mozzafiato. Questa volta è toccato a Vegeta di Dragon Ball Z.

Il maestro Takahashi ha infatti condiviso, come suo solito, l'illustrazione sul proprio account Twitter. Per l'occasione, il disegno ritrae il principe dei saiyan trasformato nel potente guerriero dai capelli dorati, ma nonostante questo c'è un dettaglio che strizza l'occhio al passato.

Nonostante Vegeta sia ritratto trasformato in Super Saiyan, con un aspetto che è chiaramente ispirato alla sua versione nell'ultima parte di Dragon Ball Z durante la Saga di Majin Bu (lo capiamo dalla tuta di addestramento che indossa), l'orgoglioso combattente è ritratto in una posa iconica che risale alle prime avventure dell'anime, quando la sfoggiò per prepararsi al suo primo combattimento contro Goku sulla Terra in occasione della Saga dei Saiyan.

Questa posizione è stata poi ripresa nella scena finale della serie televisiva di Dragon Ball Super, quando sia Goku che Vegeta si preparano a uno scontro per proseguire il loro strenuo allenamento in vista di battaglie ancora più impegnative.

Vi piace il disegno di Takahashi-sensei?