Dragon Ball Z, tutto sull'iconico Lampo Finale del Principe Vegeta

Se Goku può vantare moltissime tecniche imparate da grandi maestri, come Muten e Re Kaioh, e successivamente personalizzate e rese più adeguate al suo stile di combattimento, il principe Vegeta ha elaborato personalmente alcuni dei suoi attacchi più rappresentativi, che rientrano tra i più devastanti di tutto Dragon Ball, come il Lampo Finale.

Apparso per la prima volta nel capitolo 384 del manga, a cui dona anche il titolo, il Lampo Finale è una delle tecniche più spettacolari ideate da Vegeta durante il suo allenamento, al fianco di figlio Trunks, nella Stanza dello Spirito e del Tempo in vista della minaccia di Cell. Si tratta di un attacco basato molto sulla preparazione, in quanto maggiore è il tempo speso a caricarlo più sarà potente. Per eseguirlo Vegeta posiziona le sue braccia di fronte a sé, con i palmi rivolti verso l’esterno, dai quali poi scatena un’esplosione di ki con cui investire i nemici.

L’esecuzione del Lampo Finale porta alla manifestazione di scosse elettriche nell’aura di Vegeta, e arriva persino a causare terremoti e maremoti, come per sottolineare l’inarrestabile potenza scaturita dall’attacco. Vegeta lo usa per la prima volta dopo la trasformazione dell’antagonista in Cell Perfetto, dovuta all’assorbimento di C-17 e C-18. Nonostante la differenza di livello combattivo, Vegeta riesce comunque a colpire e ferire gravemente l’androide, grazie soprattutto al tempo speso per preparare l’attacco. Successivamente, il principe farà ricorso al Lampo Finale contro i Cell Jr., Goku Super Saiyan 2 nelle vesti di Majin Vegeta, e Kid Bu, sortendo sempre un effetto minore per via della tempestività con cui l’ha dovuto caricare.

In Dragon Ball Super Vegeta non ricorre molto spesso al Lampo Finale, ma durante il Torneo del Potere l’ha usato, al fianco della Kamehameha di Goku, per respingere il Trio dei Pericoli dell’Universo 9. Esistono delle varianti della tecnica, come il Super Lampo Finale, dovuto ad un lungo tempo di carica e usato contro Cell Perfetto e Jiren, e la devastante Final Kamehameha in cui l’onda energetica di Goku si unisce con il Lampo Finale di Vegeta, unicamente nella loro fusione Vegeth.

