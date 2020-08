Dragon Quest: Dai La Grande Avventura: l'anime si mostra nel nuovo poster ufficiale

Dragon Quest: Dai La Grande Avventura, sin dal suo annuncio al Jump Festa lo scorso dicembre, è divenuto uno dei titoli più attesi dai fan che attendono da tempo di riscoprire uno dei grandi classici degli anni '90. Ad ogni modo, manca sempre meno al debutto del remake previsto per la stagione autunnale.

L'annuncio di Dragon Quest e di una nuova serie animata dei Digimon hanno definitivamente spezzato ogni possibilità di poter ammirare Dragon Ball Super 2 nel 2020 che, alla luce degli ultimi fatti, potrebbe compiere il suo lancio nell'estate 2021. TOEI Animation, infatti, sta preparando con attenzione il ritorno in chiave televisiva del celebre franchise videoludico, rilasciando persino un primo emozionante trailer appena qualche mese fa.

Neanche qualche giorno dopo, in occasione di un evento dedicato, lo studio ha rilasciato un video promozionale per l'episodio 1 nonché un caldo annuncio, ovvero la serializzazione imminente di un manga prequel di Dragon Quest. Dopo diverse settimane di silenzio, nelle scorse ore, TOEI ha rilasciato tramite i propri canali social un nuovo poster ufficiale, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, confermando inoltre il lancio dell'anime nel mese di ottobre.

E voi, invece, che aspettative avete per questo remake in grande stile di Dragon Quest, siete curiosi? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.