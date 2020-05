Dragon Quest: Dai La Grande Avventura, annunciato manga prequel

La live-streaming di mercoledì scorso, andata in onda in occasione del Dragon Quest Day, ha annunciato un nuovo manga prequel di Dragon Quest: Dai La Grande Avventura. L'opera, in arrivo sul magazine di V Jump, sarà sceneggiata da Sanjo e disegnata Yusaku Shibata (Zipman!!, Yoakemono).

Il racconto sarà incentrato sulle avventure del protagonista Adan, prima dell'incontro con Dai e il resto dei suoi compagni. L'artista che si occuperà di dare vita alla storia è proprio l'autore di Zipman!!, il manga a tema supereroistico precedentemente pubblicato sulla rivista di Weekly Shonen Jump.

Sfortunatamente, durante il periodo di serializzazione, l'opera non è riuscita a incontrare il favore del grande pubblico ed è stata repentinamente cancellata.

Il manga di Dragon Quest: Dai La Grande Avventura riceverà, a partire da Ottobre, una nuova edizione. I volumi saranno caratterizzati da una nuova cover art dell'autore Inada, includendo inoltre delle pagine a colori. Le novità intorno all'opera non finiscono qui. Infatti, sempre nel mese di Ottobre andrà in onda l'adattamento animato a cura di Toei Animation, che utilizzerà un approccio ibrido tra la computer grafica e l'animazione in 2D.

Di seguito vi lasciamo una sinossi dell'opera:

"Essendo stato cresciuto dal gentile mostro Brass, il sogno di Dai è quello di diventare un eroe. Il suo sogno si realizza quando Hadlar viene resuscitato e l'eroe precedente, Avan, inizia ad addestrarlo per una battaglia imminente. Ma Hadlar, annunciando che ora lavora per un signore dei demoni ancora più potente, arriva ad uccidere Avan. Per salvare i suoi studenti, Avan usa un incantesimo di Sacrificio, tuttavia non è in grado di sconfiggere Hadlar. Quando sembra arrivata la fine per Dai e l'altro studente di Avan, Pop, appare un segno sulla fronte di Dai e improvvisamente acquisisce dei super poteri in grado di respingere Hadlar. I due studenti iniziano quindi un viaggio per vendicare Avan e riportare la pace nel mondo".

