Dragon Quest: Dai La Grande Avventura, l'evoluzione del rapporto tra Dai e Leona

La nuova serie animata di Dragon Quest: Dai La Grande Avventura sta lentamente introducendo tutti i protagonisti. A fare il suo debutto questa volta troviamo Leona, la principessa del regno di Papnica.

Sempre più spesso, le nuove produzioni hanno il vizio di partire subito a razzo, lasciando il pubblico con troppi punti interrogativi. Ad esempio, l'inizio di Yashahime: Princess Half-Demon è sconsigliato ai fan che non hanno seguito Inuyasha. Ma ciò non accade con Dragon Quest: Dai La Grande Avventura, che sta usando un approccio molto più paziente rispetto ai suoi rivali.

Questa nuova serie sembra non avere fretta e intende costruire delle basi solide su cui poter poi avanzare con la trama. Nel secondo episodio di Dragon Quest: Dai La Grande Avventura, la Principessa Leona è chiamata a compiere un rituale che non viene eseguito da oltre 50 anni. Dai, che nel frattempo è divenuto famoso per le sue gesta eroiche, intende accompagnare la principessa, la quale però lo definisce come un ragazzo "minuscolo e inaffidabile".

Ma nel corso dell'episodio, vediamo i due giovani eroi imparare a fidarsi l'uno dell'altro, fino a diventare finalmente amici. Ma quando la loro missione sembrava completa, uno scorpione avvelena la Principessa Leona. Questo avvenimento, che sembrava del tutto casuale, è in realtà un piano architettato dal vescovo Temjin per prendere il controllo del Regno di Papnica. Ma prima di potersi occupare della salvezza del reame, Dai deve trovare rimedio al veleno iniettato in Leona.

Il protagonista afferma di sentirsi un totale fallimento, e che se solamente sapesse usare la magia potrebbe curare la sua amica in un istante. La principessa, però, non lo biasima, anzi lo consola. In un lampo di determinazione, un'aura blu avvolge Dai, attraverso la quale riesce a lanciare la sua prima magia quando vede suo nonno in pericolo.

Al termine dell'episodio, Brass cura Leona, che riesce a far arrestare Temjin per alto tradimento. Prima che la Leona torni verso il suo regno, Dai la saluta chiamandola "principessa". Leona, però, si arrabbia e pretende di essere chiamata con il suo vero nome. Tra i due, che inizialmente non potevano sopportarsi, è nato un rapporto speciale. Nel frattempo, su Twitter sono stati rivelati i nomi dei prossimi episodi di Dragon Quest: Dai La Grande Avventura.