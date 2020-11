Dragon Quest: Dai La Grande Avventura, il gesto di codardia di uno dei protagonisti

Nel sesto episodio della nuova serie animata Dragon Quest: Dai La grande Avventura, quando Popp e il protagonista si ritrovano dispersi in una foresta oscura popolata da mostri, il primo si rivela essere quasi inutile.

Intitolato "Crocodyne, il Re delle Bestie", il nuovo episodio di Dragon Quest: Dai La Grande Avventura, arrivato da poco in streaming gratuito su Crunchyroll, mostra l'inutilità di uno degli alleati del protagonista principale.

Dopo essersi finalmente imbarcati da Dermline Island nella speranza d'incontrare Re Romos, Dai e Popp arrivano in una fitta foresta. In questo luogo salvano una giovane ragazza da due mostri che la inseguono, ma quando chiede di essere riaccompagnata al suo villaggio natale, i due protagonisti si rendono conto di essersi persi. In preda alla confusione, alle spalle di Dai e Popp emerge un terzo mostro; prima che i due possano raggiungere le proprie armi, la creatura viene misteriosamente uccisa.

A salvare il trio di dispersi ci ha pensato Maam, ragazza specializzata nell'uso di una pistola che sfrutta proiettili magici. La new entry svela al gruppo di trovarsi nella Foresta Oscura, un terreno fertile per i mostri in seguito al ritorno del Signore Oscuro. Quando Dai afferma di volersi recare al palazzo di Re Romos, Maam si offre di guidarli il mattino seguente.

È in questo frangente che Popp rivela il suo egoismo e la sua inutilità. Benché non abbia la minima idea di dove dirigersi, Popp insiste per continuare a camminare anche durante la notte, in modo da arrivare in anticipo al palazzo. In seguito a una lunga discussione con Maam, alla fine il ragazzo spinge Dai ad avventurarsi nella foresta.



In cammino nel buio della notte, i due si trovano di fronte a Crocodyne, il Re delle Bestie, uno dei comandanti di Hadlar. Con un solo colpo, la malvagia creatura mostra la sua brutalità abbattendo una enorme scogliera. Per via dell'egoismo di Popp, ora i due giovani avventurieri si trovano in serio pericolo. Ma con un gesto di assurda codardia, Popp fugge a gambe levate lasciando solo Dai.

Fortunatamente, allo scontro si aggiunge Maam, la quale spara uno dei suoi colpi magici sul protagonista. Dopo essere stato colpito, Dai viene avvolto da un'aura blu; cosa succederà nel prossimi episodi di Dragon Quest: Dai La Grande Avventura? Nel frattempo, scopriamo l'evoluzione del rapporto tra due protagonisti di Dragon Quest: Dai.