Dragon Quest: Dai - La Grande Avventura ecco le spettacolari opening ed ending

Dopo mesi dall’annuncio, finalmente anche Dragon Quest: Dai La Grande Avventura è entrato ufficialmente a far parte delle novità autunnali per quanto riguarda l’animazione giapponese, affiancandosi ad un altro importante remake firmato TOEI Animation, Digimon Adventure 2020.

In questo nuovo lavoro, a sorpresa dei fan del manga creato da Riku Sanjo e Koji Inata, sono stati coinvolti anche artisti che in passato hanno contribuito alla realizzazione di Dragon Ball Super. Come tutti i progetti di questo tipo, la vena nostalgica è alla base della realizzazione degli episodi, e se gli appassionati sono stati facilmente conquistati dal primo episodio, le sequenze mostrate sia nella opening che nella ending hanno anticipato altri importanti eventi per Dai e compagni.

L’opening theme, dal titolo “Ikiru o Suru”, è stata composta ed eseguita dal gruppo conosciuto come Macaroni Enpitsu, che ha curato anche l’ending “Mother”. Potete trovare i video in questione in calce alla notizia, nei post condivisi su Twitter da @RanobeSugoi.

Per quanto non si sappia ancora nulla riguardo un ipotetico adattamento e doppiaggio italiano dell’anime, è possibile seguire il remake di Dai La Grande Avventura grazie al servizio simulcast del sito Crunchyroll, che descrive la serie con queste parole: “Il mondo che una volta era tormentato da Hadlar, il Signore Oscuro, ha finalmente riconquistato la pace, grazie alle azioni di un cavaliere chiamato “l’eroe” e ai suoi compagni. L’isola Delmurin è diventata un luogo dove i mostri scaturiscono dai resti del Signore Oscuro. Dai, l’unico umano presente sull’isola, e desideroso di diventare un eroe, vive tranquillamente con i mostri. Tuttavia, la sua vita viene completamente sconvolta con la rinascita di Hadlar. Con le promesse di maestri, incontri con amici, e un fato che non può essere evitato…l’avventura di Dai per salvare il mondo, e la sua missione di diventare un eroe ha inizio!”.

Ricordiamo che è stato già rivelato l'esorbitante numero di episodi che comporrà la serie, e vi lasciamo alla nostra analisi della prima puntata del remake Dai La Grande Avventura.