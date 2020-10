Dragon Quest: Dai La Grande Avventura, svelati i titoli dei prossimi episodi dell'anime

L'utente @RanobeSugoi ha condiviso su Twitter l'anteprima dei, anticipando così i temi trattati. Il terzo episodio di Dragon Quest: Dai La Grande Avventura, intitolato The Hero's Tutor, arriverà in streaming il 17 ottobre. The Resurrection of The Demon King Hadlar, quarta puntata, arriverà dopo una settimana, il 24 ottobre. I successivi due episodi, Avan's Mark e Beast King Crocodine, verranno pubblicati rispettivamente il 31 ottobre e il 7 novembre. Vi ricordiamo che gli episodi di Dragon Quest: Dai La Grande Avventura sono disponibili in streaming gratuito su Crunchyroll. In attesa delle nuove puntate, possiamo goderci le spettacolari opening ed ending di Dragon Quest: Dai La Grande Avventura