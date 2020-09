Dragon Quest: Dai La Grande Avventura, teaser e data d'uscita dell'attesissimo remake

Il sito web ufficiale di Dragon Quest: The Adventure of Dai (a cui ci stiamo riferendo con il titolo provvisorio "Dragon Quest: Dai La Grande Avventura"), ha recentemente distribuito un nuovo teaser trailer e uno spot commerciale dedicati all'anime, rivelando definitivamente la data d'arrivo in tv.

In cima alla news potete dare un'occhiata allo spot, in cui viene confermato che il primo episodio debutterà il 3 ottobre 2020 su TV Tokyo e tutte le emittenti affiliate. In calce invece è disponibile il teaser trailer, in cui potete ascoltare "Ikiru o Suru", la prima opening realizzata dal gruppo rock giapponese Macaroni Enpitsu. Per il momento non sono state rivelate informazioni riguardanti una possibile trasmissione in occidente.

Lo staff al lavoro su Dragon Quest: Dai La Grande Avventura è stato rivelato lo scorso maggio, insieme a parte del cast di doppiaggio. La produzione è curata da Square Enix, società detentrice dei diritti della serie videoludica, mentre le animazioni sono curate dai ragazzi di Toei Animation.

Il manga originale, scritto da Riku Sanjo e illustrato da Koji Inada, è composto da 37 tankobon distribuiti dal 1989 al 1996, ed ha piazzato più di 50 milioni di copie. Una prima serie anime, trasmessa tra il 1991 e il 1992, ha adattato la storia raccontata nei primi dieci volumi, fermandosi poi per mancanza di materiale. Toei ha confermato che questo remake adatterà tutta la storia, ma al momento non sappiamo se sarà composto da una sola, lunghissima stagione in stile ONE PIECE e Dragon Ball Super, o se sarà composta di più stagione distribuite nel corso degli anni.

E voi cosa ne pensate? Seguirete quest'anime? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste saperne di più invece, vi consigliamo di dare un'occhiata all'ultimo trailer di Dragon Quest Dai: La Grande Avventura.