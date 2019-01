Dragon Garow Lee dedica due illustrazioni a Dragon Ball Super: Broly

L'artista il cui lavoro è tanto apprezzato dai fan, Dragon Garow Lee, ha deciso di tributare due suoi lavori alla pellicola Dragon Ball Super: Broly. I disegni raffigurano l'antagonista Broly e due membri inediti dell'esercito che risponde agli ordini di Freezer. Andiamo a dare un'occhiata.

Dragon Ball Super: Broly è al cinema da poco più di tre settimane, eppure ha già tagliato il traguardo dei tre miliardi di yen. La sua straordinaria capacità di richiamare il pubblico nipponico in sala attende solo la prova del fuoco, che arriverà nel momento in cui travalicherà i confini casalinghi per arrivare in tutto il resto del mondo.

L'impatto sia mediatico che artistico sull'universo creato da Akira Toriyama è stato però significativo anche a questa altezza cronologica, con cambiamenti anche rivoluzionari per il mondo che i fan hanno imparato a conoscere in questi anni. I più importanti sono senza dubbio relativi alla canonizzazione di personaggi che fino a questo momento non erano che interessanti idee esterne alla volontà del sensei Toriyama.

Dragon Garow Lee, mangaka autore della serie "Lo strano caso della reincarnazione di Yamcha", nonché artista molto amato dagli appassionati della saga, ha deciso, con i suoi ultimi due lavori, di tributare un omaggio alla pellicola e ad alcuni dei personaggi che hanno con essa fatto il suo debutto nella storia ufficiale.

Stiamo parlando (come potete vedere nei due post Twitter appartenenti all'account ufficiale di Dragon Garow Lee riportati in calce) di Broly, il villain che dà il titolo al lungometraggio, e di due soldati dell'esercito alle dipende di Freezer (entrambi creazioni inedite di Toriyama in persona), Chelye e Lemo. Il tratto è come sempre riconoscibile, anche se il design è molto fedele alla fonte cinematografica originale.

Cosa ne pensate di queste illustrazioni che il mangaka ha voluto dedicare a Dragon Ball Super: Broly? Vi piacciono?

Dragon Ball Super: Broly è uscito lo scorso 14 dicembre 2018 in Giappone, macinando record di pubblico e di incasso al botteghino. In Italia Anime Factory e Koch Media hanno annunciato che arriverà il prossimo 28 febbraio.