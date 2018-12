Dragon Garow Lee disegna un Goku Super Saiyan 4 ispirandosi ad un cosplayer

L'artista e mangaka Dragon Garrow Lee ha preso spunto da un cosplayer in un momento di relax per regalarci quella che è una delle illustrazioni di Goku Super Saiyan di Quarto Livello più particolari di sempre. Andiamo a vedere come ha deciso di ritrarre uno dei protagonisti di Dragon Ball GT.

Nonostante Dragon Ball GT non sia stato esattamente un successo unanime, il suo fascino sui fan non può certo definirsi irrilevante. Basti pensare a quanto amore abbiano ricevuto personaggi come Gogeta o Baby, e quanto siano piaciute trasformazioni non canoniche come quella del Super Saiyan di Quarto Livello. La dimostrazione sta anche nel fatto che molti appassionati continuano a voler interpretare tali forme dei loro beniamini.

Un esempio è quello che ha deciso di ritrarre il disegnatore e autore di manga Dragon Garrow Lee, che, mentre era in coda ad una fiera, ha notato un cosplayer di Goku Super Saiyan di Quarto Livello che si rilassava con il cellulare al fianco della fila. Chi conosce il personaggio sa che non poteva di certo farsi scappare un'occasione come questa.

L'autore di Dragon Ball Gaiden: Lo strano caso di reincarnazione in Yamcha non si è fatto pregare, ed ha trasposto in un'illustrazione la scena appena descritta, regalando ai suoi ammiratori una delle versioni più peculiari di Goku trasformatosi in Super Saiyan di Quarto Livello che si ricordino.

Come potete vedere nel post Twitter riportato in calce alla notizia, il nostro protagonista se ne sta con il telefono in mano, mentre tiene l'altra in tasca, in tutta tranquillità. Non è certo questa l'immagine che ci si aspetta quando si nomina uno dei guerrieri più potenti dell'universo creato da Akira Toriyama (anche se lui, tecnicamente, non ne fa parte a livello canonico).

Questo non fa che confermare il grande talento inventivo di Dragon Garrow Lee, che del resto ci ha abituato a trovate così disturbanti, come la sua opera dimostra. Chi altri avrebbe potuto pensare ad una storia in cui un ragazzo, una volta morto, si reincarna in Yamcha e, in virtù della sua conoscenza di Dragon Ball, tenta di cambiare il corso degli eventi?

Che ne pensate? Vi piace questa versione dell'eroe finale di Dragon Ball GT?