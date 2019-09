Dragon Garow Lee di Dragon Ball: Vita da Yamcha dedica un disegno agli anziani dei manga

Dragon Garow Lee è uno dei punti di riferimento per il nuovo corso di Dragon Ball grazie al suo spin-off Dragon Ball: Vita da Yamcha che è stato pubblicato negli scorsi anni e che ha riscosso un successo straordinario. Nonostante non sia lui a disegnare Dragon Ball Super, tanti fan si sono affezionati ai suoi disegni sempre precisi.

L'autore condivide spesso fan art con un'impeccabile stile Toriyama sulla propria pagina Twitter. In occasione della Giornata degli Anziani, o Keiro no Hi, il mangaka ha deciso di condividere un suo disegno che celebra alcuni degli anziani più famosi del mondo dei manga e degli anime.

Il tweet che vedete in calce è formato da due metà, una bassa e una alta. Nella prima vediamo personaggi anziani maschili che già Dragon Garow Lee ci mostrò alcuni mesi fa. In questa parte spicca ovviamente il Maestro Muten di Dragon Ball, ma naturalmente risaltano anche altri come Barbabianca di ONE PIECE, Bang di One-Punch Man e tanti altri.

La seconda metà, quella alta, invece è completamente inedita e l'autore l'ha completata proprio in vista di questa festività giapponese. Vediamo stavolta le anziane più famose dei manga, come Yubaba di La Città Incantata, ma anche Pinako Rockbell di Fullmetal Alchemist o la vecchia Baba di Dragon Ball. Vi piace questa affollatissima illustrazione di Dragon Garow Lee?

La Giornata degli Anziani è una festa giapponese ufficializzata a metà degli anni '60 e che si tiene ogni terzo lunedì del mese. Quest'anno è caduta quindi il 16 settembre.