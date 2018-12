Dragon Garow Lee ci regala un'altra illustrazione dedicata a Dragon Ball

Mediante il suo account ufficiale Twitter, il conosciutissimo artista Dragon Garow Lee ci regala un suo sketch dedicato ancora una volta a Dragon Ball. Protagonisti molti dei personaggi della serie originale, da Freezer a Vegeta, oltre all'immancabile Yamcha.

Ormai non esiste un appassionato di Dragon Ball che non conosca, direttamente o per vie traverse, il lavoro di Dragon Garow Lee. Il suo talento matita alla mano e la sua spiccata inventiva hanno dato vita a quella perla del franchise conosciuta come "Lo strano caso di reincarnazione di Yamcha". Oltre al suo lavoro primario però, l'artista regala spesso degli sketch estemporanei, che tutti i fan possono ammirare tramite i social network.

Ed è proprio questo che è successo nelle scorse ore, con il profilo Twitter dell'artista che ha visto pubblicata sulle sue pagine un'illustrazione dedicata proprio ai personaggi di Akira Toriyama. Come potete vedere nell'immagine che è riportata nella parte inferiore della notizia, possiamo distinguere molti dei personaggi che hanno via via fatto parte di Dragon Ball.

In primo piano abbiamo Cooler, fratello maggiore di Freezer, nella sua trasformazione più corpulenta. Proprio dietro alla sua spalla sinistra appare il fratello, che invece si presenta nella sua forma base, con il caratteristico ghigno malefico in volto. Sulla destra abbiamo quindi Yamcha, sorridente in una delle sue versioni iniziali, un classico per chiunque segua il lavoro di Dragon Garow Lee. Sullo sfondo vediamo invece, di spalle, l'orgoglioso principe dei saiyan in persona, Vegeta, che non potrebbe essere più incurante di così, insieme a molti altri personaggi.

Come al solito il lavoro ha riscosso rapidamente un grande successo, confermando lo status che l'artista si è guadagnato ormai tra i membri della community del franchise in questione.

Cosa ne pensate di questa nuova illustrazione? Vi piace?

Ricordiamo che "Lo strano caso di reincarnazione di Yamcha", spinoff di Dragon Ball opera dello stesso Dragon Garow Lee, si incentra sulle avventure di un ragazzo che, dopo essere morto nella vita reale, si reincarna in Yamcha all'interno dell'universo creato da Toriyama. Conoscendo alla perfezione il corso degli eventi, decide di fare di tutto per cambiare la storia.