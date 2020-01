Dragon Garow Lee torna con i suoi disegni: il soggetto stavolta è Gohan da Dragon Ball Z

Il mondo di Dragon Ball raccoglie tantissimi fan, essendo un'opera longeva e ancora sviluppata nel tempo. Negli ultimi anni infatti sono arrivati tanti prodotti, dalla serie midquel Dragon Ball Super agli spin-off come Jaco The Galactic Patrolman e Vita da Yamcha. Proprio da quest'ultima è emerso Dragon Garow Lee, amante dell'opera.

Il disegnatore si è sempre dato da fare con disegni alla Dragon Ball e da quando ha acquisito notorietà con lo spin-off Vita da Yamcha ha ritrovato un folto numero di fan su Twitter. Proprio sul social dell'uccellino continua a condividere le sue creazioni che sono principalmente fan art dedicate ai personaggi del mondo delle sette sfere.

Il soggetto scelto questa volta proviene da Dragon Ball Z, ed è Gohan Super Saiyan di secondo livello. Ritratto dalla fase dello scontro con Cell, il ragazzo mostra tutta la sua spavalderia nel disegno che potete vedere in calce. Dopo essersi trasformato in Super Saiyan 2 infatti Gohan divenne piuttosto arrogante e presuntuoso, atteggiamento che provocò, seppur indirettamente, una catena di eventi che culminarono con la morte del padre.

L'illustrazione è monocromatica ma riesce lo stesso a sprigionare una bella potenza. Cosa ne pensate del disegno di Dragon Garow Lee? L'autore ha già condiviso disegni in passato, come uno particolare con Goku e Freezer muso a muso; anche altri fan hanno dedicato le proprie abilità illustrative al mondo di Dragon Ball Z, come ha fatto Kenji_893 per questo Goku SSJ3 versione samurai.