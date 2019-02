Dragon Quest: Your Story, Square Enix annuncia un film in CG ispirato al quinto capitolo

Nelle scorse ore Square Enix ha annunciato che uno dei capitoli più amati della saga di Dragon Quest, Dragon Quest V: La Sposa del Destino, avrà presto una trasposizione animata 3D in computer grafica, intitolato Dragon Quest: Your Story. Scopriamo insieme data di uscita e dettagli sullo staff.

Dragon Quest è una di quelle saghe che continua a mantenere il suo fascino immutato nel corso del tempo, pur mutando ed adattandosi in considerazione del contesto e delle evoluzioni dell'industria. Ovviamente si tratta di una franchise che ha un immenso legame con il mondo del manga dell'animazione, basti considerare il grande contributo apportato dal maestro Akira Toriyama, creatore di Dragon Ball, sia a livello estetico che narrativo sin dai primordi.

Oggi arriva per tutti coloro che sono appassionati sia di opere videoludiche che d'animazione una grande notizia in questo senso: Square Enix ha infatti annunciato che è in arrivo una trasposizione animata di uno dei capitoli più amati del brand, e cioè Dragon Quest V: La Sposa del Destino, considerato tra i migliori in assoluto. A quanto apprendiamo direttamente dall'azienda giapponese il lungometraggio, intitolato Dragon Quest: Your Story, sarà realizzato in computer grafica 3D, ed arriverà a disposizione dei fan a partire dal prossimo 2 agosto.

Contestualmente all'annuncio sono arrivati anche i primi dettagli per quanto riguarda lo staff che si occuperà dell'adattamento, che riportiamo quindi di seguito:

Original Work e Supervision: Yuji Horii (creatore della serie originale)

(creatore della serie originale) Musica: Kouichi Sugiyama

Direzione generale e Sceneggiatura: Takashi Yamazaki

Regia: Ryuchi Yagi, Makoto Hanafusa

Che ne pensate di Dragon Quest: Your Story? Vedrete questo tentativo di coniugare una delle migliori espressioni di Dragon Quest con il mondo dell'animazione in CG?

Ricordiamo che Dragon Quest V: La Sposa del Destino è un videogioco JRPG. Uscito per la prima volta su Super Nintendo nel 1992 per il mercato nipponico e americano, ha avuto due remake: uno per PlayStation 2 nel 2004, uscito solo in Giappone, e uno per Nintendo DS uscito nel 2008 e distribuito nel resto del mondo l'anno successivo. Il titolo in italiano venne introdotto solo in quest'ultima versione.