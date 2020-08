Dragon's Dogma: comincia la caccia ai draghi nel primo trailer della serie Netflix

Da alcuni anni ormai Netflix si è mostrata particolarmente interessata alla produzione di anime che potrebbero facilmente attirare numerosi spettatori e utenti, e l'annuncio più sorprendente è stato quello di un adattamento dedicato alla serie fantasy di Capcom, Dragon's Dogma , che si è finalmente mostrata in un incredibile trailer.

La storia che ci verrà raccontata seguirà solo in parte gli eventi visti nei videogiochi, e verrà arricchita con molta attenzione nei confronti dei personaggi principali. Sarà quindi un'ottima occasione per immergersi in un universo così ampio, e vederlo per la prima volta in questa nuova veste.

Manca davvero poco al debutto dell'anime, che arriverà su Netflix il 17 settembre, e oltre al trailer di lancio che trovate legato alla notizia, di seguito vi riportiamo la descrizione della serie: "Dopo aver perso la sua casa a causa di un Drago, Ethan intraprende un viaggio per ucciderlo. Nonostante abbia degli alleati al suo fianco, i pericoli che aspettano Ethan sono oltre la sua immaginazione, perché quando combatti dei mostri..potresti diventare uno di loro. Basato sul famoso open world action RPG, Dragon's Dogma, di CAPCOM, diventerà una serie originale Netflix. La storia segue il viaggio di un uomo alla ricerca di vendetta, nei confronti di un drago che gli ha letteralmente rubato il cuore. Durante il percorso, l'uomo viene riportato in vita come un Arisen. Un action adventure con protagonista un uomo sfidato dai demoni, che rappresentano i sette peccati capitali."

Come si può notare nel trailer, la serie è caratterizzata da delle animazioni in CGI, realizzate da Sublimation. Ricordiamo che è stato anche mostrato il poster promozionale di Dragon's Dogma.