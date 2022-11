Dragon Quest: The Adventure of Dai, sospesa la pubblicazione: il comunicato di Star Comics

Dragon Quest: The Adventure of Dai è l'ultima produzione ufficiale ispirata alla celebre saga e che vanta di un adattamento televisivo quanto uno cartaceo. Se l'anime si è concluso con l'episodio 100, la controparte manga è ancora lontana dal raggiungere una fine. Tuttavia, proprio quest'ultima trasposizione ha avuto un'improvvisa battuta d'arresto.

Per chi non lo sapesse, Dragon Quest: The Adventure of Dai è approdato anche in Italia grazie a Star Comics che ha acquisito i diritti per la pubblicazione del manga nel Bel Paese. Ad oggi, infatti, l'editore ha pubblicato 5 tankobon del fumetto con il sesto numero che è stato messo in stand-by a tempo indeterminato e, con essa, l'intera distribuzione del manga.

Star Comics ha spiegato attraverso un comunicato, che potete recuperare in calce, che questa interruzione non è imputabile ad una loro volontà bensì a problemi tecnici che coinvolgono altri Paesi. La casa editrice ha aggiunto di star lavorando, insieme ad altre parti in causa, ad una ripresa quanto più celere possibile della pubblicazione durante il corso del 2023. Ovviamente si tratta di una stima, tuttavia non è la prima volta che il manga di Dragon Quest diventa vittima di una diffusione complicata.

