Dragon Quest XI: svelato il debutto dello One-shot disegnato da Hiro Mashima

Il debutto per il nuovo One-Shot di Dragon Quest XI firmato Hiro Mashima, celebre mangaka di Fairy Tail e al momento impegnato sulla serie sci-fi Eden Zero, è stato fissato.

Il sito web di Shueisha, Shonen Jump Plus, ha pubblicato la scorsa settimana una preview di Dragon Quest XI S - The Special Starting Book -, e ha rivelato che lo one-shot realizzato da Mashima per il videogioco arriverà sugli scaffali giapponesi il 21 Agosto sul magazine di V Jump.

La storia di questo one-shot sarà incentrata su Erik (Kamyu nella versione giapponese del gioco) e racconterà una trama originale a lui dedicata, prima di incontrare il protagonista del videogioco.

Square Enix ha lanciato il gioco per PlayStaion 4 e PC lo scorso anno, mentre la Nintendo Switch potrà beneficiare dell'edizione definitiva del titolo dal prossimo 27 settembre.

Ecco una breve sinossi del videogioco di Square Enix, che con tutta probabilità incontrerà le atmosfere del manga:

"Un giovane, in procinto di partecipare alla cerimonia dell'età nel suo villaggio, si dirige al punto di osservazione locale insieme al suo amico d'infanzia. Dopo una serie di inaspettati eventi, l'intrepido avventuriero capisce di essere la reincarnazione di un eroe leggendario appartenente ad un'epoca dimenticata. Il protagonista si avvia in un mondo sconosciuto per un viaggio che cerca di svelare il mistero del suo passato... ma l'accoglienza che riceve è tutt'altro che calorosa. Dopo aver rivelato la sua identità al Re, l'eroe è bollato come "il Darkspawn", finendo per essere cacciato da un esercito implacabile".

Potete trovare la recensione del videogioco sulle pagine di Everyeye.