Dragon Quest: Your Story debutterà su Netflix a febbraio, è ufficiale

Ottime notizie per tutti i fan del celebre gioco di ruolo di Square Enix perché Dragon Quest: Your Story, il film di animazione giapponese scritto e diretto da Takashi Yamazaki, arriverà su Netflix il prossimo febbraio, a meno di sei mesi dal suo debutto ufficiale nei cinema nipponici. La notizia è stata definitivamente confermata poche ore fa.

Dragon Quest: Your Story ha incassato più di 7 milioni di dollari nelle prime due settimane e superato i dieci nei successivi mesi di programmazione. Il film è stato recepito con un giudizio misto da parte di critica e pubblico ma nonostante tutto, i guadagni sembrerebbero aver superato le aspettative di Square Enix e Toho Animation. La pellicola debutterà ufficialmente su Netflix il 13 febbraio 2020.

Nel caso in cui non lo sapeste, vi ricordiamo che la trama tra ispirazione dal quinto capitolo del gioco, pubblicato nell'ormai lontano 1992. Il film utilizza la tecnica 3DCG ed è stato scritto da Takashi Yamazaki, Ryuichi Yagi e Makoto Hanafusa, sotto la supervisione del maestro Yuji Horii.

E voi cosa ne pensate? Recupererete questo film quando arriverà su Netflix? Nel caso in cui aveste bisogno di saperne di più invece, non perdete l'occasione per dare un'occhiata al trailer di lancio di Dragon Quest: Your Story.