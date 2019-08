Dragon Quest: Your Story, il film ha incassato circa 7 milioni di euro

Il nuovo film di casa Square Enix legato al franchise ha debuttato al cinema con Dragon Quest: Your Story nelle scorse due settimane, riscuotendo incassi abbastanza soddisfacenti. Scopriamo insieme i risultati dell'adattamento animato in computer grafica del 5° capitolo della saga.

Ispirato al quinto capitolo del gioco, Tenkuu no Hanayome, debuttato nel 1986, l'anime in CG tenta di adattare fedelmente la storia creata e supervisionata da Yuji Horii. Stando ai risultati del botteghino del Sol Levante, infatti, pare che il risultato riscosso dal team dietro la produzione del lungometraggio si attesti intorno ai 7 milioni di euro nelle prime due settimane, un risultato abbastanza sufficiente, che probabilmente non coprirà i costi in toto al momento.

Infatti, oltre al budget a disposizione per la realizzazione del film, l'anime dovrà coprire i costi del marketing, ma l'azienda resta fiduciosa grazie al florido merchandise che si è creato intorno all'iconico titolo di Dragon Quest. Staremo a vedere se la pellicola riuscirà a ottenere maggiori incassi nelle prossime settimane, soprattutto in virtù della competizione con un colosso dell'industria tale è ONE PIECE: Stampede. Non abbiamo ancora informazioni circa un debutto italiano del film, seppur le aspettative a riguardo siano piuttosto scarse, ma potete in ogni caso colmare l'attesa con il primo trailer dell'anime.

E voi, invece, cosa ne pensate degli incassi di Your Story? Ve li aspettavate o sono inferiori a quanto immaginavate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!