Dragon Quest: Your Story, ecco il nuovo trailer e una key visual!

🔥 Dragon Quest: Your Story - Secondo Trailer e Locandina per il Movie ;)



Trailer: https://t.co/iMB6rdWYGY



L'uscita del Movie è prevista in Giappone per il 2 Agosto 2019.



Pubblicato un Secondo Trailer e una nuova Locandina di “Dragon Quest: Your Story… https://t.co/BLaGH2UShZ pic.twitter.com/3D7HcZFQgY