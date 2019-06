Dragon Quest: Your Story, rivelati i doppiatori di Bjørn, Mildrath e Gema!

Il nuovo lungometraggio del film animato in computer grafica, tratto dall'omonima serie di videogiochi, Dragon Quest: Your Story, arriverà tra pochi mesi. Solamente alcuni giorni fa sono stati pubblicati alcuni stupendi screenshot tratti dalla pellicola, che ci mostrano l'indubbia qualità tecnica.

Alcune settimane fa, il sito ufficiale della pellicola aveva rivelato cinque nuovi membri del cast, con nomi e volti di coloro che andranno a dare la voce ai personaggi del film. Tuttavia, per tre di loro non era ancora stato annunciato il ruolo che sarebbero andati a ricoprire.

Sempre tramite il sito ufficiale della pellicola, sono stati svelati i personaggi che i doppiatori andranno ad interpretare, che potete leggere qui di seguito.

I ruoli appena annunciati includono:

Arata Furuta (in alto a sinistra) come Bjørn

Arata Iura (in basso a sinistra) come Mildrath (Nimzo nella versione inglese)

(Nimzo nella versione inglese) Kōtarō Yoshida (in alto a destra) come Gema (Ladja nella versione inglese)

Per chi non dovesse saperlo, il lungometraggio si basa sulla storia del videogioco Dragon Quest V: La sposa del destino, originariamente pubblicato per SNES nel 1992. Questo si tratta del capitolo centrale della trilogia Zenithia, pubblicato dalla compagnia di videogiochi giapponese Square Enix, in cui i giocatori seguono la vita del protagonista da quando si tratta di una bambino di sei anni, fino all'età adulta con il suo matrimonio e la nascita di suo figlio. Il primo capitolo della saga videoludica di Dragon Quest ha fatto il suo debutto nell'ormai lontano 1986.