Dragon Quest: Your Story, mostrati nuovi screenshot della pellicola

Mancano pochi mesi all'arrivo del lungometraggio animato in computer grafica Dragon Quest: Your Story, ispirato all'omonima serie di videogiochi. Qualche mese fa Square Enix aveva annunciato l'arrivo del film, mentre ora, sono state pubblicate online alcuni screenshot tratti della pellicola.

Come già sappiamo, Dragon Quest: Your Story sarà basato sul videogioco Dragon Quest V e in calce alla news potete ammirare otto meravigliosi screenshot del film. Nelle immagini possiamo dare un'occhiata al protagonista della storia, Bianca, Nera e altri, in scene che non abbiamo potuto vedere nel trailer di Dragon Quest: Your Story pubblicato qualche settimana fa sul sito ufficiale di Square Enix.

Il lungometraggio è l'adattamento del quinto capitolo, ovvero il capitolo centrale della trilogia Zenithia, pubblicato dalla compagnia di videogiochi giapponese Square Enix, in cui i giocatori seguono la vita del protagonista da quando si tratta di una bambino di sei anni, fino all'età adulta con il suo matrimonio e la nascita di suo figlio. Il primo capitolo della saga videoludica di Dragon Quest ha fatto il suo debutto nell'ormai lontano 1986.

Infine, vi ricordiamo che che Dragon Quest: Your Story arriverà nelle sale cinematografiche giapponesi il prossimo 2 agosto, mentre il 16 luglio ci sarà una proiezione speciale al Toho Cinemas di Roppongi a Tokyo.