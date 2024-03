Dragonball Evolution, l'attore di Goku saluta Akira Toriyama: le commoventi parole

Pochi adattamenti live-action hanno ricevuto un'accoglienza così pessima come Dragonball Evolution, film statunitense del 2009 che narrava, in modo molto poco fedele all'opera originale, la storia di Goku. Il disastro della produzione continua a far parlare di sé anche dopo diversi anni fra i fan di anime e manga, ma soprattutto fra quelli di Toriyama.

Dopo la perdita dell'autore di Dragon Ball Akira Toriyama, l'attore protagonista di Dragonball Evolution e interprete di Goku nella pellicola, Justin Chatwin, ha voluto spendere alcune parole sull'addio al celebre autore. In un messaggio speciale pubblicato nelle storie di Instagram, ha rivelato tutto l'amore che prova nei confronti del franchise.

"Riposa in pace, fratello. E scusa se abbiamo rovinato tutto con quell'adattamento", è così che Justin Chatwin ha voluto rendere omaggio al maestro Toriyama dopo la triste notizia della sua scomparsa. Il suo tributo è stato semplice ma significativo, dimostrando di non essere altrettanto soddisfatto del lavoro svolto nella creazione di Dragonball Evolution, considerato fra i peggiori adattamenti live action di anime, e addirittura di pentirsene.

Attraverso i social, la community ha dimostrato tutto il proprio sostegno a Chatwin, comprendendo che gli attori hanno poco controllo sul risultato finale dei film a cui partecipano. Piuttosto, i fattori che influenzano una pellicola sono altri, e spesso non dipendono dalla bravura del cast. In questi giorni di lutto, l'amore nei confronti di Akira Toriyama ha unito i fan di tutto il mondo. La sua perdita insegna che, di fronte alle avversità, è fondamentale unire le forze, proprio come Goku e i Guerrieri Z hanno fatto nel corso di Dragon Ball.