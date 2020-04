Dragon Ball Super: Jiren vs Molo, chi è più forte fra i due?

Sono passati ormai due anni da quando Goku sbloccava in Dragon Ball Super la forma definitiva, la forma divina dell'Ultra Istinto (Quintessenza dell'Istinto secondo la traduzione ufficiale o Migatte no Gokui per i puristi) per sconfiggere il guerriero più forte dell'Universo 11 al Torneo del Potere, Jiren.

In attesa di scoprire se al Jump Festa 2021 sarà annunciato Dragon Ball Super 2, abbiamo da poco scoperto nel manga disegnato da Toyotaro, opera originale del sensei Akira Toriyama, che tale trasformazione divina presenta due stadi: il Segno dell'Ultra Istinto, che si presenta come una forma di passaggio verso l'ascensione divina, e la Quintessenza dell'Istinto o Ultra Istinto completo.

Nel capitolo 59 di Dragon Ball super durante lo scontro fra il mago millenario Molo e Goku in forma segno, abbiamo modo di vedere come il Saiyan sovrasti di fatto il suo avversario in quasi tutti i campi, velocità, forza bruta, intelligenza tattica, senza però riuscire a sferrare il colpo decisivo a causa dell'energia quasi infinita del divoratore di pianeti Molo. Aspettandoci di scoprire se Molo saprà tirare fuori altri assi dalla manica ci chiediamo dunque chi è più forte, Molo o Jiren?

In un primo metro di paragone possiamo notare di come nella forma Segno dell'Ultra Istinto, Goku non sia riuscito a prevalere su Jiren. Il membro dei Pride Troopers non solo era in grado di tenergli testa, in alcuni frangenti si dimostrava persino superiore nella tecnica di base. Molo da questo punto di vista invece, sfrutta la sua energia pressoché infinita per resistere agli attacchi per poi contrattaccare facendo leva sulla stanchezza del suo avversario dovuta ad un consumo sproporzionato delle energie necessarie per mantenere la forma appena raggiunta.

Secondo voi Jiren riuscirebbe a battere Molo in un ipotetico scontro fra i due o il mago avrebbe la meglio riuscendo ad assorbire i poteri del fiero guerriero grazie alla sua magia? Avete visto chi sono i candidati per il titolo di nuovo Dio della distruzione dell'Universo 7?