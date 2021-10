Drakengard 3: Zero prende vita nel cosplay della modella russa iivolga

Era il 2013 in Giappone, l'anno seguente in Occidente, quando Square Enix rilasciò in esclusiva su PS3 il gioiellino di Yoko Taro, Drakengard 3, copia che riscosse qualche centinaio di migliaia di vendite. Sono in molti che attendono un remake del celebre titolo, supporto tra l'altro manifestato proprio grazie agli appassionati della saga.

Il gioco per iOS e Android Nier Reincarnation si prepara ad ospitare la nuova collaborazione con Drakengard 3 dove sarà possibile, con un po' di fortuna, ottenere il personaggio sbloccabile Zero, la protagonista del gioco in questione. La sua folle avventura, all'epoca macchiata da un comparto tecnico imperfetto, ha appassionato migliaia di fan che davvero non attendono altro che un degno remake della serie che ha contribuito a rendere il director Yoko Taro un genio indiscusso.

A tal proposito, recentemente la cosplayer e modella russa iivolga le ha dedicato proprio un'interpretazione personale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ha riscosso le attenzioni della community con migliaia di "mi piace", sintomo dell'ottima fedeltà al personaggio originale e di un costume ben lavorato e coerente a quello della spietata Zero.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'ultima fatica di iivolga, vi piace questo cosplay di Zero da Drakengard 3? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.