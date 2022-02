Drakengard 3: Zero torna in vita grazie alla cosplayer Nato

Drakengard 3 è uno dei titoli migliori del celebre franchise di Yoko Taro che si è recentemente arricchito con il clamoroso successo della saga di Nier. Non sono in pochi, tuttavia, ad attendere con trepidante attesa un remake del gioco con protagonista Zero.

Uno dei limiti di Drakengard 3, al tempo della sua uscita, fu il problematico comparto tecnico che di fatto pose un'ombra sulla sceneggiatura arrogante e prepotente di Yoko Taro. Il direttore creativo sta attualmente lavorando a due nuovi progetti, non ancora ufficialmente annunciati, e che i fan sperano possano riportare in auge proprio la saga di Drakengard.

Ad ogni modo, recentemente la cosplayer taiwanese di nome Nato ha realizzato un'interpretazione personale proprio della protagonista della saga sopracitata, Zero. Il suo lavoro, che potete ammirare in calce alla notizia, ha riscosso un notevole clamore in rete, merito della fedeltà al personaggio originale. A tal proposito, recentemente è stato leakato anche un adattamento anime per Nier Automata, uno dei 3 spin-off appartenenti allo stesso immaginario proveniente da Drakengard.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'interpretazione di Nato, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.