Dramma Golden Kamui: rinvio degli episodi dell'anime per la morte di un membro dello staff

Il finale del manga di Golden Kamui ha portato a termine la storia di Sugimoto e Asirpa, ma questa continua la sua corsa con l'adattamento animato. Ormai da anni l'anime di Golden Kamui è stabile nelle classifiche, cosa che ha portato alla produzione di ben quattro stagioni, una delle quali in corso.

Il trailer della quarta stagione di Golden Kamui ha anticipato i contenuti degli episodi iniziati a ottobre, che per purtroppo stanno per subire una battuta d'arresto. Il sito ufficiale di Golden Kamui ha annunciato che gli episodi dal 6 al 12 di questa stagione (corrispondenti a quelli che vanno dal 43 al 49 in generale) sono stati rinviati. Il motivo? Purtroppo il primo novembre un membro dello staff dell'anime di Golden Kamui è deceduto.

Non sono state rivelate ancora le generalità di questo membro dello staff né le cause. In ogni caso, è stato sottolineato come ci sarebbe stato un rinvio degli episodi a data da destinarsi, ma questo rinvio influirà anche sulla produzione dell'edizione home video. Di conseguenza i Blu-ray e i DVD che erano previsti nei prossimi mesi probabilmente non usciranno come era previsto inizialmente, anche se le discussioni sono ancora in corso.

Golden Kamui quindi è sospeso e soltanto più in là l'anime tornerà, con le informazioni che verranno divulgate non appena verrà presa una decisione definitiva da parte della produzione.