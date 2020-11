DRCL Dracula Midnight Children: presentato il nuovo manga di Sakamoto, autore di Innocent

La ventiquattresima uscita annuale di Shueisha Grand Jump ha rivelato che Shinichi Sakamoto, autore del celebre Innocent Rouge conclusosi a gennaio e distribuito in Italia da J-Pop, tornerà con una nuova opera nel corso del 2021. Il manga si intitolerà #DRCL Dracula Midnight Children e sarà una reinterpretazione del romanzo di Abraham Stroker.

In calce alla news potete dare un'occhiata alla prima immagine tratta dal progetto di Sakamoto, in cui è raffigurata la "nuova eroina". Il manga riceverà un one-shot promozionale il 2 dicembre 2020, in cui saranno introdotti i personaggi e la storia. Naturalmente, essendo una retelling di "Dracula" di Bram Stroker, non è difficile immaginare di cosa si tratti.

Shinichi Sakamoto ha iniziato a lavorare su Innocent nel 2013, concludendo l'opera dopo circa due anni di serializzazione. Nel 2015, l'autore ha presentato Innocent Rouge, a cui avrebbe lavorato per altri cinque anni. L'ultimo Volume è stato pubblicato in Giappone lo scorso febbraio, ed è arrivato in Italia il 2 settembre 2020. Naturalmente, le aspettative per il nuovo lavoro sono alle stelle.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che molti Volumi di Innocent e Innocent Rouge sono attualmente in ristampa e che potete ordinarli in qualunque momento sul sito web di J-Pop Manga.