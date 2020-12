Drifters sta per tornare con la stagione 2: arriva nel 2021

Drifters è un'opera estremamente interessante che ha unito con maestria l'elemento fantastico con personaggi realmente esistiti e altri appartenenti alla sfera della mitologia. La prima stagione fu un tale successo che permise allo Studio Hoods Entertainment di mettere in cantiere una seconda serie.

Eppure, l'annuncio di Drifters 2 ha da poco compiuto 3 anni in quanto nell'ottobre 2017, al termine dell'ultimo episodio della prima stagione, apparve la dicitura "to be continued - second season - see you again - Tokyo 20XX - Sayonara" che non lasciava spazio ad alcun dubbio. Il numero "20XX" aveva lasciato presagire la possibilità che la nuova serie non debuttasse prima del 2020 e in effetti le speculazioni si sono infine rivelate veritiere.

Ad ogni modo, nelle scorse ore il celebre insider SPY ha finalmente sganciato la bomba per annunciare che il debutto della stagione 2 è atteso per il 2021. Il tempo che sta separando le due serie potrebbe essere sufficiente per garantire a Drifters 2 una distribuzione in due cour con non meno di 20 episodi. Non ci resta dunque che attendere le prossime settimane in attesa di ulteriori conferme sull'attesissimo ritorno delle avventure del leggendario samurai. JPop, che ha acquisito i diritti per la controparte cartacea, descrive la storia quanto segue:

"Dopo il successo di HELLSING, torna sua maestà Kohta Hirano con DRIFTERS! E la storia non sarà più la stessa... Kohta Hirano, noto al grande pubblico per Hellsing, torna con un nuovo manga che ha conquistato il Sol Levante. Abbandonati gli scenari spettrali del vampiro Alucard, il sensei riscrive la battaglia di Sekigahara del 1600, dove il leggendario samurai Shimazu Toyohisa mira alla conquista del potere assoluto. Durante l'attacco, però, si apre una porta che conduce a una dimensione sospesa tra la vita e la morte, facendo così 'naufragare' il samurai più temuto del periodo Sengoku in un nuovo mondo. Con disegni dinamici, humor nero e tanto, tanto sangue, Drifters vi catapulterà in un universo dove elfi, eroi mitologici e personaggi storici si intrecciano in un'unica grande guerra per la supremazia!"

E voi, invece, siete interessati a questa stagione 2? Fatecelo sapere con un commento qua sotto. Ma a proposito, che ne pensate di recuperare la storia di Drifters nella nostra recensione della prima serie disponibile su Netflix?