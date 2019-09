Drifting Dragons: l'anime Netflix si mostra in un nuovo trailer ufficiale

Netflix, il colosso streaming americano famoso in tutto il mondo, sembra voler continuare ad investire fortemente sul mercato anime, come dimostrano i recenti annunci dedicati a delle nuove opere originali. Oggi, la serie ha diffuso un nuovo trailer di Drifting Dragons, la serie tratta dal manga di Taku Kuwabara presentata qualche mese fa.

Il trailer di circa 30 secondi è stato condiviso su Facebook dal profilo di Moetron ed è disponibile alla visione in calce all'articolo. Questa è la seconda mini-preview dedicata all'anime, dopo quella pubblicata pochi giorni fa.

Per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo che Drifting Dragons racconta la storia della crew di avventurieri del dirigibile "Queen Zaza", occupati in delle sessioni di caccia ai draghi. I maestosi animali mitologici infatti, seppur spaventosi, vengono ritenuti come una grande fonte di guadagno poiché necessari per la produzione di medicine e particolari oggetti tecnologici.

Lo staff al lavoro sull'opera vede Tadahiro Yoshihira (Godzilla, Kuutei Dragons) in qualità di regista presso lo studio di animazione Polygon Pictures (Ghost in the Shell, Blame!). La sceneggiatura è stata curata dal talentuoso Makoto Uezu (Boruto: Naruto Next Generations, Radiant, Konosuba) e la musica è stata composta da Yoshikazu Iwanami (Le bizzarre avventure di Jojo, Fate/Zero).

E voi cosa ne dite? Siete interessati? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!