Drifting Dragons: arriva un nuovo trailer dedicato al protagonista Mika

A bordo del loro dirigibile Queen Zaza, Mika e gli altri devono fare di tutto per cacciare i draghi, creature mitologiche che terrorizzano gli umani che vivono a terra ma che risultano essere una grande fonte di risorse. È questa l'ambientazione di Drifting Dragons, anime che debutterà su Netflix da gennaio 2020 e di cui abbiamo un nuovo trailer.

La stagione invernale vedrà quindi Drifting Dragons in prima fila sulla piattaforma di streaming. L'account ufficiale della serie ha diramato un nuovo trailer completamente incentrato sul personaggio di Mika che potete vedere nel tweet in calce. Il video serve per presentare il doppiatore di uno dei protagonisti di Drifting Dragons che sarà interpretato da Tomoaki Maeno.

Il trailer di trenta secondi che si vede in calce ci mostra la Queen Zaza che si prepara a intrappolare un drago usando un sistema di arpioni, dove poi Mika prende il comando e arrivando fino a cavalcare la bestia. L'anime sarà completamente in 3DCG come tante delle ultime produzioni d'animazione di Netflix.

Drifting Dragons debutterà a gennaio 2020 su Fuji TV nel blocco [+Ultra] mentre in streaming sarà un'esclusiva Netflix. I personaggi principali sono: Takita doppiata da Sora Amamiya, Mika doppiato da Tomoaki Maeno, Giraud doppiato da Soma Saito e Vanabelle doppiata da Kana Hanazawa. L'anime è diretto da Tadahiro Yoshihira allo studio Polygon Pictures, mentre Makoto Uezu si occupa della sceneggiatura e della supervisione della serie.