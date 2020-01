Drifting Dragons arriverà l'8 gennaio su Netflix, ecco i primi minuti tratti dal pilot

Nove mesi dopo la pubblicazione del primo trailer ufficiale di Drifting Dragons, Polygon Pictures ha finalmente deciso di mostrare ai fan qualcosa in più, condividendo qualche minuto di materiale tratto direttamente dalla premiere dell'anime. Il video, visibile in cima all'articolo, è stato condiviso poco fa dal canale YouTube di Fuji Tv [+Ultra].

Per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo che Drifting Dragons racconta la storia della crew di avventurieri del dirigibile "Queen Zaza", occupati in delle sessioni di caccia ai draghi. I maestosi animali mitologici infatti, seppur spaventosi, vengono ritenuti come una grande fonte di guadagno poiché necessari per la produzione di medicine e particolari oggetti tecnologici.

La serie si affida alla tecnica di animazione in CGI, in stile Beastars e Levius, non aspettatevi quindi uno dei classici shonen disegnati a mano a cui siamo stati abituati nel corso degli anni. Lo staff al lavoro sull'opera vede Tadahiro Yoshihira (Godzilla, Kuutei Dragons) in qualità di regista presso il sopracitato Polygon Pictures (Ghost in the Shell, Blame!), mentre sceneggiatura e musiche sono state rispettivamente affidate al talentuoso Makoto Uezu (Boruto: Naruto Next Generations, Radiant, Konosuba) e al noto compositore Yoshikazu Iwanami (Le bizzarre avventure di Jojo, Fate/Zero).

La serie, trasmessa in Giappone da Fuji TV, vedrà anche il sopraggiungere dello show Mika's Kitchen, in cui il doppiatore del protagonista si diletterà insieme ad un vero chef nella creazione di alcuni piatti mostrati nell'anime. In occidente la serie sarà trasmessa da Netflix, anche se vi ricordiamo che la piattaforma italiana attualmente non ha confermato né smentito la distribuzione in terra nostrana.

Cosa ne pensate? Vi intriga questo nuovo anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!